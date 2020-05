Guga promove encontro internacional de professores e alunos de tênis

O ex-tenista brasileiro Guga Kuerten participou, na última quinta-feira (07), do Encontro Internacional de Escolas de Tênis, promovido pela instituição que carrega seu nome, a Escola Guga. O evento reuniu, virtualmente, professores, alunos, representantes do Instituto Feminino de Tênis (ITF) e seu ex-técnico, Larri Passos. Os participantes puderam enviar perguntas à dupla, que foram divididas em blocos, por conta da diferença de idiomas.

Alunos do Brasil, Argentina, Equador, Estados Unidos, Espanha e Escócia, espalhados por 11 instituições dentre esses países, integraram a reunião. As questões giraram entorno da compreensão de como se constrói um campeão dentro das quadras e, de forma categórica, Guga e Passos chegaram a uma conclusão: com muito trabalho e simplicidade.

“É preciso respeito e confiança! E isso envolve toda a família do atleta. A partir do momento que eu estou convencido que o meu filho vai seguir esse caminho (no tênis) e eu tenho convicção que essa é a pessoa certa, eu tenho que confiar. A base dessa relação precisa ser a confiança. E o caminho envolve honestidade, clareza e muito trabalho. A família precisa torcer muito também pelo técnico. Saber respeitar o tempo também é importante!”, explicou Guga.

Para finalizar, o ex-tenista encorajou a nova geração de atletas, que estavam presentes na reunião. Segundo Guga, todos alunos são capazes de fazer igual ou até melhor o que ele e seu técnico fizeram. “No pior cenário possível é preciso se sentir encantado dentro de uma quadra de tênis. Vocês têm todas as condições de fazer igual e até melhor do que a gente fez”.