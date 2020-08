Joana Cortez faz estreia como comentarista de tênis na televisão

A ex-tenista Joana Cortez, que representou o Brasil nos Jogos Olímpicos de Sydney, nos anos 2000, comentará as transmissões de tênis do Esporte da Globo. Ela, que acumula três medalhas em Pan-Americanos, estreará neste sábado, ao longo da transmissão dos Masters 1000 de Cincinnati, no canal SporTV3, às 12 horas (de Brasília).

O torneio marcará a volta das competições da ATP. Por causa da pandemia do novo coronavírus, o evento será disputado em Nova York e não será o único que Joana comentará. A carioca, de 41 anos, também fará parte das transmissões do US Open, que acontece entre 31 de agosto e 13 de setembro.

“Estou ansiosa para essa estreia. Sempre acompanhei o trabalho como comentarista da eterna Maria Esther Bueno, maior tenista brasileira de todos os tempos. É uma grande responsabilidade e estou honrada de comentar jogos do esporte que é minha grande paixão”, revelou Joana.