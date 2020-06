Kyrgios revela conseguiu vencer Nadal mesmo de ressaca em jogo de 2017

Em participação no podcast do comediante Elliott Loney, o tenista australiano Nick Kyrgios revelou que, em 2017, conseguiu vencer Rafael Nadal nas quartas de final do Aberto de Cincinnati apesar de ainda estar de ressaca. Kyrgios é conhecido como um dos 'encrenqueiros' do tênis, pelas confusões que já aprontou.

"Eu sempre vivi de um jeito. Se estou disposto a fazer a festa e curtir uma noite com meus amigos, e estou em 'modo de torneio', eu vou sair mas vou fazer algo no dia seguinte, seja treinar ou algo por meia hora. Esse jogo com o Rafa(Rafael Nadal) não foi diferente", começou o australiano.

"Nós saímos, tivemos uma noite ótima. Tenho certeza de que pegamos pesado. No dia seguinte, eu vejo o sorteio e estava tipo 'você sabe que eu vou ter que enfrentar o Rafa'. Eu não consigo realmente me mover", contou Kyrgios sobre como foi durante o jogo.

"Eu sei que não consigo me mexer porque ainda estou de ressaca, então vou ter que fazer um serviço realmente bom e jogar de forma super agressiva. E as estrelas se alinharam naquela noite e é realmente simples assim", relatou, sobre a vitória que alcançou por 2 sets a 0 (6-2, 7-5).

Kyrgios chegou na final daquele torneio, mas foi derrotado por Grigor Dimitrov e ficou com o vice-campeonato. Na participação do podcast, o australiano admitiu que esse tipo de atitude não condiz com a vontade de ser um atleta vencedor e que essas saídas já lhe causou problemas físicos, mas que ressaltou que essa é a escolha dele.