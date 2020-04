Meligeni critica TV por só passar jogo do Guga: 'depois ligam desesperados'

O ex-tenista Fernando Meligeni mostrou descontentamento com as reprises de jogos de tênis, que estão sendo transmitidas no canal SporTV durante o período de suspensão das competições esportivas, devido à pandemia da covid-19. Em sua conta no Twitter, Meligeni questionou: “Pergunta que não ofende. A SporTV só tem jogo do Guga pra reprisar?”

Pergunta que não ofende. A Sportv só tem jogo do Guga pra reprisar?Não tem do Jaime, do Saretta, do Bellucci, meu e do resto dos tenistas? Ah a história do tênis é apenas de um tenista. Entendi. — Fernando Meligeni (@meligeni) April 7, 2020

Em resposta ao jornalista Paulo Bonfá, que afirmou também ter refletido sobre exclusividade de Gustavo Kuerten, o Guga, o ex-jogador foi além. Finho, como é conhecido, alfinetou a emissora, que por vezes já o convidou para ser comentarista em alguns programas. “Depois ligam desesperados pedindo meu comentário”, revelou.

Pensei sobre isso também. Feio. — PAULO BONFÁ (@PAULOBONFA) April 7, 2020

A partir desta terça-feira (07), o canal SporTV3 irá reprisar nove jogos de Guga. E, é daí que surge o ressentimento de Meligeni. “Não tem do Jaime, do Saretta, do Bellucci, meu e do resto dos tenistas? Ah, a história do tênis é apenas de um tenista. Entendi.”, ironizou.

Alguns seguidores do ex-jogador saíram em defesa da emissora e afirmaram que a decisão foi tomada, porque Guga é o tenista brasileiro que mais ganhou títulos importantes nos últimos tempos. Outros, no entanto, defenderam a linha de raciocínio de Meligeni e também criticaram a emissora.

Infelizmente, a sportv é um retrato do que o brasileiro pensa sobre o esporte. Só vale quem ganha. — Trezão (@trezao) April 7, 2020

É a mesma coisa que reprisar corrida do rubinho se pode reprisar as do Senna... — Renato (@Renato_sep_10) April 7, 2020

Ao longo de sua carreira, Meligeni conquistou três títulos da ATP simples e outros sete em duplas, sendo a maioria deles disputados ao lado de Guga. Em 1999, chegou às semifinais do torneio de Roland Garros e conquistou medalha de ouro no Pan-Americano de 2003, na República Dominicana.