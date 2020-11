Nadal conta porque preferiu tênis ao futebol e Real Madrid ao Barcelona

Rafael Nadal concedeu uma entrevista ao jornal italiano Corriere della Serra, em que falou sobre diversos assuntos. Entre os mais interessantes, contou sobre porque preferiu ser jogador de tênis e não de futebol, e como acabou torcendo para o Real Madrid, apesar de ter um tio que jogava no Barcelona. Também falou sobre a relação que tem com Cristiano Ronaldo e Federer.

"Eu era um bom jogador de futebol, mas como tenista era muito mais especial", contou Nadal (o que, é claro, acabou se confirmando posteriormente). Segundo ele, ter seu tio Toni como treinador foi fundamental. "Ele era muito exigente e essa foi minha sorte."

Outro tio dele, Miguel Ángel, foi um jogador do Barcelona durante oito anos. Ainda assim, Nadal é conhecido como um torcedor fanático do Real Madrid. "Meu pai e toda minha família são madridistas desde sempre. Quando meu tio jogava no Barça, obviamente o animavam. Depois voltou a Mallorca e desde então estamos divididos: alguns seguem sendo do Barcelona, outro do Madrid", afirmou o espanhol.

O tenista 13 vezes campeão de Roland Garros ainda falou sobre Cristiano Ronaldo. "Amigo é uma palavra muito forte para mim. Meus amigos são as pessoas de Manacor com quem cresci. Cristiano Ronaldo é um companheiro, um colega", definiu. Já sobre Federer, disse que se trata de um dos maiores homens da história do esporte.

E Nadal ainda comentou sobre os movimentos que faz antes de sacar. "Não são supersticioso. Tampouco sou escravo da rotina, minha vida muda constantemente. Isso que as pessoas chamam de tiques são uma forma de organizar minha cabeça, para mim que normalmente sou desorganizadíssimo. Simplesmente são uma maneira de me concentrar", disse o espanhol.

Recentemente, Nadal foi mais uma vez campeão em Roland Garros, derrotando Novak Djokovic na final. O espanhol ocupa o segundo lugar no ranking mundial, atrás justamente do sérvio.