Nadal fica em sexto em torneio profissional de golfe na Espanha

Duas semanas depois de conquistar pela 13ª vez o título de Roland Garros, o espanhol Rafael Nadal trocou a quadra de saibro pelo gramado de um campo de golfe para participar de um campeonato da modalidade para profissionais, disputado em Maiorca, na Espanha, e acabou na sexta posição.

O tenista, de 34 anos, concluiu a competição nesta segunda-feira com handicap de 0,3, 10 tacadas atrás de Sebastián García, vencedor do torneio em Llucmajor, em sua ilha natal de Maiorca.

Depois desta incursão no golfe, esporte que pratica com regularidade, Nadal volta às quadras de tênis na próxima segunda-feira no Masters 1000 em Paris-Bercy.