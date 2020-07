Nadal limpa quadra de academia depois de treino e vídeo viraliza na Espanha

Um dos maiores jogadores da história do tênis, Rafael Nadal chamou a atenção na Espanha, seu país natal, por um gesto de humildade: limpar a quadra de saibro da academia em que treina em Mallorca. Um vídeo no qual aparece fazendo isso viralizou na nação europeia.

No tênis amador, é comum os próprios praticantes cuidarem da limpeza após o término da partida. Porém, entre os profissionais, funcionários realizam a tarefa durante as competições. Por isso, o gesto de Nadal chamou tanto a atenção.

"Ninguém está dizendo que é algo difícil de se fazer. Mas, eu já vi muitos jogadores do top 10 treinando no saibro e nunca fizeram isso. Ele está em casa, na sua própria academia, onde um monte de pessoas são pagas para limparam as quadras e ainda assim ele fez isso. É por isso que é uma grande coisa", explica a fã que fez a postagem.

Of course he would fix the court himself after his practice, of course.

Say what you want, nobody is like Rafa Nadal. pic.twitter.com/Am0ipaL0jj — F r a n (@_rafaholic) July 17, 2020