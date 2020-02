Djokovic canta em festival na Itália e é ovacionado pelo público; assista

O tenista Novak Djokovic, atual número 1 do mundo, trocou a raquete pelo microfone nesta quarta-feira, 5. O sérvio foi um dos convidados especiais do Festival de Sanremo e até cantou no evento, que é a maior competição musical da Itália.

Djokovic, que venceu recentemente o Aberto da Austrália, subiu ao palco e cantou a música "Terra Promessa", de Eros Ramazzotti, ao lado do apresentadores Amadeus e Fiorello. Além de ter cantado, Djokovic também jogou tênis com os dois apresentadores do evento.

No final do show, o sérvio foi ovacionado pelo público que marcou presença no Teatro Ariston. Aos 32 anos, Djokovic venceu no último domingo pela oitava vez na carreira o Aberto da Austrália, o primeiro Grand Slam da temporada de 2020. Na decisão, o sérvio bateu o austríaco Dominic Thiem por 3 sets a 2. /ANSA