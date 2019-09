Polícia prende homem que se passava pelo irmão da tenista Eugenie Bouchard

A polícia de Miami prendeu Solomon Shlomo Azari, homem que estava se passando pelo irmão da famosa tenista Eugenie Bouchard nos últimos meses. Usando o nome de Will Bouchard, Azari, que tem 24 anos, se hospedou por dois meses no hotel South Beach, segundo a emissora WSVN.

Azari foi acusado de roubo de identidade, fraude, roubo e posse de drogas. Ele teria gasto 42 mil dólares (R$ 168 mil) entre maio e junho no consumo de comidas e bebidas entre maio e junho deste ano usando a conta de Eugenie Bouchard, além de estar com cocaína no bolso quando foi preso, no último domingo, 18/08.

Eugenie Bouchard reside em Miami, quando ela não está participando dos torneios do circuito da WTA. Ainda assim, acredita-se que nunca havia visto Azari antes. O acusado nem sequer parece com Will Bouchard - compare nas fotos a seguir.

Segundo a Fox News, os altos gastos na conta de Bouchard numa época em 30 de julho, quando ela não estava hospedada no hotel chamaram a atenção. A polícia teria mostrado fotos de Azari para a tenista, que teria então dito que não o conhecia e que ele não tinha permissão para utilizar a conta dela. Assim, chegou-se ao nome do acusado.

Bouchard está se preparando para o último grand slam do ano, o US Open, em Nova York.