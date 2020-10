Técnico de tenista terá que nadar embaixo de ponte por aposta sobre Roland Garros

Uma das promessas do tênis mundial, Sebastian Korda teve uma dupla satisfação ao se classificar para a terceira fase da chave principal de Roland Garros: primeiro, obviamente, pela vitória e campanha acima das expectativas; segundo, porque seu técnico e preparador físico terão que nadar embaixo da ponte Charles, em Praga, na República Checa.

O próprio Korda fez questão de explicar a situação em seu twitter, com uma certa dose de provocação: ele havia apostado com os dois profissionais que o acompanham que, caso furasse o quali e chegasse até a terceira fase da chave principal do grand slam, eles teriam que nadar embaixo da ponte.

E Korda conseguiu o feito: venceu Mitchell Kruger, Brayden Schnur e Aslan Karatsev no quali; Andreas Seppi na primeira fase e John Isner na segunda. Agora resta esperar que o treinador e o preparador físico do atleta cumpram com o combinado.

My celly Had a bet with my coach and fitness trainer that if I qualified and made 3rd round of @rolandgarros they would have to swim across the Charles bridge in

Mission accomplished https://t.co/P5KRfDTGzn — Sebastian Korda (@SebiKorda) September 30, 2020