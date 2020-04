Tenista australiano oferece deixar comida na porta de quem precisa

O tenista australiano Nick Kyrgios mostrou mais uma vez seu lado humanitário nesta segunda-feira, comprometendo-se a ajudar as pessoas com fome e deixar comida na porta de quem precisa durante a pandemia do novo coronavírus.

Kyrgios, que foi colocado em período probatório pela entidade que controla o tênis masculino por causa de seu comportamento em quadra no ano passado, surgiu como o herói da Austrália no início de 2020, durante a crise dos incêndios florestais.

Sua imagem de "bad boy" foi transformada desde que seu apelo ao mundo do tênis deu início a uma campanha que arrecadou milhões de dólares para as vítimas da crise antes e durante o Aberto da Austrália, em Melbourne.

"Se alguém não está trabalhando/não obtém renda e está sem comida, ou passa por momentos difíceis ... por favor, não durma com o estômago vazio", escreveu Kyrgios no Instagram.

"Não tenha medo ou vergonha de me enviar uma mensagem privada. Ficarei feliz em compartilhar o que tiver. Mesmo que seja apenas uma caixa de macarrão, pão ou leite. Vou deixar na sua porta, sem fazer perguntas!", complementou o tenista.

Kyrgios, de 24 anos, está em Canberra, sua cidade natal, durante a paralisação do esporte em todo o mundo, com países em isolamento para conter a propagação do vírus./Com informações da agência Reuters