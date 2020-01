Vídeo: Tsitsipas acerta raquetada no próprio pai e leva bronca da mãe

O tenista grego Stefanos Tsitsipas acabou demonstrando um enorme descontrole emocional durante o jogo contra Nick Kyrgios nesta terça-feira. Ao perder o primeiro set da partida, ele acertou uma raquetada em Apostolos Tsitsipas, seu próprio pai e treinador.

A disputa, que terminou com derrota do grego por 2 sets a 1 e eliminação da Grécia no Grupo F da ATP Cup, tirou Tsitsipas do controle. Ele descontou a sua raiva com raquetadas na cadeira ao lado da quadra, acertou o seu pai e chegou a levar broncas da própria mãe. Assista:

Em quadra, os australianos garantiram o primeiro lugar do Grupo F, se classificando às quartas de final da competição. Eles enfrentam a Grã-Bretanha nesta fase.