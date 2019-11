Acidente entre Vettel e Leclerc no GP do Brasil vira meme nas redes sociais

O acidente entre Sebastian Vettel e Charles Leclerc durante o GP do Brasil de Fórmula 1, em Interlagos, neste domingo, agitou as redes sociais. Os dois pilotos da Ferrari foram alvos de memes após a 66ª volta, quando estava em jogo o quarto lugar na prova.

A situação inusitada aconteceu quando os dois disputavam acirradamente a quarta posição. O monegasco passou o alemão de forma sensacional, mas o tetracampeão não se conformou e tentou dar o troco na Reta Oposta. No meio da reta, Vettel tocou em Leclerc e quebrou a suspensão dianteira direita do carro do companheiro. O carro 5 teve o seu pneu traseiro esquerdo estourado. Os dois abandonaram metros à frente.

Além de prejudicar a equipe financeiramente, pois os primeiros colocados recebem bonificações dos organizadores da prova, Vettel e Leclerc também se prejudicaram na disputa pelo terceiro lugar no campeonato. Com o abandono, a uma corrida para o final do campeonato, o monegasco fica com 249 pontos e foi superado por Max Verstappen, o vencedor da prova, que agora acumula 260 pontos. O alemão, com 230, poderá no máximo alcançar o quarto lugar. O último GP do ano será no dia 1º em Abu Dabi, nos Emirados Árabes Unidos.

Confira a repercussão:

