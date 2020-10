Alonso desenha capa de jornal em campanha por vacinação infantil

O piloto espanhol Fernando Alonso se juntou à Unicef e ao jornal esportivo espanhol Marca em uma campanha para estimular a vacinação infantil. O bicampeão mundial de Fórmula 1, desenhou a capa do diário como parte da iniciativa #SmallSolutions (pequenas soluções, em tradução livre), que também está arrecadando dinheiro para programas da entidade da ONU.

"Para a capa me inspirei no circuito de Mônaco, parecia muito emblemático, o mais famoso e o que todos conhecem, e quis replicá-lo e dar importância às curvas mais famosas do campeonato com as mensagens que junto com a UNICEF é importante dar às pessoas", afirmou Alonso.

Na capa, o piloto desenhou um circuito com cada trecho como se fosse uma parte do percurso desde que a Unicef compra vacinas até que sejam distribuídas às crianças que precisam recebê-las, confira.

A vacinação infantil salva cerca de 3 milhões de vidas por ano, e é uma solução simples, eficaz e barata. Para a nova edição do jornal, o percurso que Alonso desenhou foi feito pelo maior armazém humanitário do mundo, que fica na Dinamarca. As vacinas são enviadas para mais de 99 países a partir de lá. Essa entrega pode ser feita de motocicleta, drone e até a pé.

"Todos nós temos os mesmos direitos e oportunidades, especialmente crianças, chaves para a Unicef", finalizou Alonso.