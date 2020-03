Antes de GP, piloto da Fórmula 1 tem aula de tênis com Lleyton Hewitt

O piloto canadense Lance Stroll, da Racing Point, trocou nesta terça-feira os preparativos para a abertura da Fórmula 1 por uma partida de tênis em Melbourne, local da primeira etapa do Mundial, o GP da Austrália. Em vez de lidar com o carro, Stroll teve uma aula da modalidade e brincou em um jogo com o ex-número 1 do mundo, o australiano Lleyton Hewitt.

O encontro entre os dois foi em uma quadra no mesmo parque onde será disputada no domingo a corrida inaugural da temporada. Em vídeos divulgados nas redes sociais, Hewitt aparece como uma espécie de treinador do canadense e o orienta a executar exercícios como o voleio e as rebatidas do fundo da quadra. Ao fim do exercício, os dois posaram para fotos.

Aos 39 anos, Hewitt está aposentado desde 2016. O australiano encerrou a carreira com um título em Wimbledon e outro no US Open. O melhor momento dele foi em novembro de 2001, quando com apenas 20 anos ele assumiu a liderança do ranking da ATP.