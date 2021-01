Antiga Renault, Alpine divulga pintura provisória de carro para temporada 2021

A Alpine, novo nome da escuderia Renault na Fórmula 1, divulgou nesta semana uma pintura provisória para o carro que fará sua estreia na categoria máxima do automobilismo mundial.

Como já anunciado anteriormente, o amarelo, cor clássica da Renault, perderia espaço e seria substituído pela cores da bandeira francesa: azul, branco e vermelho.

A escuderia francesa, porém, não abriu mão de uma das cores que acompanham a história do grupo na Fórmula 1: o preto. A cor faz referência ao A500, protótipo da equipe conduzido por Jean Pierre Jabouille, em 1975.

Alguns detalhes nas cores escolhidas para essa primeira exibição devem sofrer mudanças para o início da temporada 2021. No mês de fevereiro, as equipes costumam divulgar as pinturas de seus carros.

"A pintura apresentada hoje é a primeira evocação da nova identidade da equipe Alpine F1. Alguns dos elementos gráficos estruturais permanecerão no uniforme de corrida enquanto outros mudarão. O emblema Alpine "de grandes dimensões" em um sistema gráfico tricolor é o primeiro símbolo claro da identidade da marca no automobilismo', contou Antony Villain, diretor de design da equipe.

#AlpineCars, born in the Alps, raised by racing… A new challenge starts here! pic.twitter.com/KmRuk82knX — Alpine F1 Team (@AlpineF1Team) January 14, 2021

Em 2021, o A521 será guiado pelo espanhol Fernando Alonso, campeão mundial em 2005 e 2006 pela Renault, e o francês Esteban Ocon.

Com o adiamento dos Grandes Prêmios da Austrália e da China, e as inclusões do circuito de Ímola, na Itália, e possivelmente de Portimão, em Portugal, a temporada da Fórmula 1 deve começar apenas em 28 de março, no Bahrein.