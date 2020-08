Após 15 anos, Everaldo Marques volta à cobertura da Fórmula 1

Após 15 anos, Everaldo Marques, que integra o time de narradores da Globo, voltará a participar de uma cobertura de Fórmula 1. Ao lado de Luciano Burti, ele narrará os treinos de sexta e sábado do Grande Prêmio da Espanha, no SporTV2.

“Estou muito feliz com a oportunidade, pois a Fórmula 1 é um esporte que acompanho desde criança”, disse Everaldo, que fez sua estreia na categoria em 2001. Entre 2002 e 2004 ele fez a cobertura presencial dos GPs.

Os treinos livres da sexta etapa da temporada 2020 da Fórmula 1 acontecem entre às 6h e 10 horas (de Brasília), desta sexta-feira. O terceiro e último treino acontece no sábado, às 7 horas. A transmissão do GP da Espanha acontece no domingo, às 10h10, na TV Globo, com narração de Cleber Machado.