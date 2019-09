Após derrubar celular de fã, Hamilton autografa aparelho e pede desculpas

Durante o treino livre do GP de Cingapura de Fórmula 1, Lewis Hamilton protagonizou uma cena curiosa. O piloto da Mercedes acabou derrubando o celular de um fã ao passar apressado para entrar nos boxes da Mercedes.

Em vídeo divulgado pelo perfil da Fórmula 1 no Twitter, é possível ver que Hamilton, de patinete, passa ao lado do fã e o aparelho cai com a tela virada para o chão. Em seguida, o piloto chega a olhar para trás, mas em direção aos boxes.

A história entre o piloto e o fã não para por aí. O torcedor identificado como Chris Stott chegou a encontrar Hamilton novamente e o inglês autografou seu celular com um pedido de desculpas. "Mil desculpas. Estava correndo para chegar ao carro. Desejo o melhor a você", escreveu o pentacampeão, que também assinou o aparelho. Assista:

"Did I ever tell you about the time @LewisHamilton knocked my phone out of my hand?" "*That* Lewis Hamilton?" "Yes" "No -prove it" ?? "OK" ??#F1 #SingaporeGP ???? pic.twitter.com/WT9JlTTVsA — Formula 1 (@F1) September 23, 2019

Vale lembrar que Hamilton iniciou o treino livre com um desempenho abaixo das expectativas. Ele chegou até a ser multado por entrar lento na pista e levar uma fechada do espanhol Carlos Sainz Jr., que abria uma volta rápida com sua McLaren.