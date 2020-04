Atrás de categoria para correr, Alonso faz enquete com seguidores

O piloto espanhol Fernando Alonso colocou o futuro em jogo na internet nesta terça-feira. Na sua conta oficial do Twitter, o bicampeão mundial de Fórmula 1 abriu uma enquete para o público escolher em qual categoria os fãs preferem vê-lo correr no futuro. Das quatro opções disponíveis, quem ganhou a preferência com folga, claro, foi a própria Fórmula 1, com mais de 80% ddos votos.

Ausente da principal categoria do automobilismo desde 2018, o espanhol tem alternado compromissos em diversas competições mundo afora e até negociou participação para disputar a Corrida de Duplas da Stock Car, no Brasil, no início deste ano. No Twitter, os fãs do espanhol podiam escolher entre as seguintes opções: Mundial de Endurance, Rally Dakar, Fórmula 1 e Fórmula Indy.

Imaginemos.. Let’s imagine.. — Fernando Alonso (@alo_oficial) April 28, 2020

Alonso acumulou nos últimos anos provas pela Indy e dois títulos nas 24 Horas de Le Mans. No início de 2020, ele disputou até o Rally Dakar, na Arábia Saudita, e terminou em 13º lugar entre os veículos. Perto de completar 39 anos, o espanhol nunca escondeu que tem como grande objetivo no automobilismo vencer as 500 Milhas de Indianápolis.