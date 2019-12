Ayrton Senna é homenageado com estátua gigante no Parque do Tietê

O Parque Ecológico do Tietê inaugurou uma estátua de Ayrton Senna nesta quarta-feira. A homenagem para um dos maiores ídolos esportivos do Brasil foi acompanhada pelo governador João Doria e a empresária Viviane Senna.

Com aproximadamente 350 quilos, a obra do artista plástico Humberto de Oliveira tem quatro metros de altura e 1,2 de largura. O responsável pelo projeto foi o Dr. José Marcelo Braga Nascimento, presidente da associação Eu Amo o Brasil (EAB).

A estátua de Senna ficará instalada dentro do Parque Ecológico do Tietê, às margens do quilômetro 18 Oeste, da rodovia Ayrton Senna, uma das principais vias de acesso para a cidade de São Paulo.

"Carrego a ideia do tributo há mais de dois anos, porque o Senna sempre mostrou seu amor à pátria brasileira para o mundo e foi uma referência para nós", explica o responsável pela obra. "Em 1986, o país passava por algumas turbulências e a seleção brasileira de futebol - paixão nacional - foi eliminada da Copa do Mundo. Na época, Ayrton Senna conquistou o GP de Detroit e, para levantar a autoestima da sociedade, pegou a bandeira do Brasil para dividir sua conquista com todo o povo. A ação virou uma marca do piloto em cada prova vencida e a estátua é uma referência ao que ele representa para nós", diz Nascimento.