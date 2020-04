Barrichello posta foto com filho e brinca: 'Saudades, era mais alto'

Rubens Barrichello provou que é possível manter a fofura em meio à pandemia do novo coronavírus (COVID-19). O ex-piloto de Fórmula 1 publicou uma foto ao lado de seu filho mais velho Eduardo, com certo saudosismo. "Mémorias... Saudades... Do tempo que eu ainda era mais alto", escreveu Barrichello, com seus inquestionáveis 1,72m de altura.

Na publicação, o ex-Ferrari mostrou que mantém o isolamento social recomendado pela Ministério da Saúde e pela Organização Mundial da Saúde (OMS), já que deu a entender que não está disputando corridas com seu filho. "Daqui a pouco, se Deus quiser, estaremos correndo de novo carinha. Te amo, Duds", completou.

O que reafirma o confinamento de Barrichello são suas publicações no stories de sua conta oficial do Instagram. O veterano mostrou que tem passado o tempo em quarentena, realizando brincadeiras com seus animais de estimação e jogando cartas com seus filhos. Além de Dudu, de 19 anos, Rubinho é pai de Fernando, de 15.