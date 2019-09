Reality Show dará vaga para categoria de acesso à Stock Car

Um reality show envolvendo automobilismo entra em cena para os fãs de velocidade. O programada "Next Season", que será produzido no mês de outubro, vai garantir a vaga de um jovem piloto na Stock Light, principal categoria de acesso à Stock Car, em 2020.

A equipe KTF Sports será a responsável por oferecer toda a estrutura de um time profissional para os participantes. A primeira temporada do programa vai contar com uma competição de kart e, na sequência, o confinamento de seis pilotos.

Durante sete dias de confinamento os pilotos vão participar de provas. Serão avaliadas as habilidades físicas, cognitivas, de mecânica, engenharia, relacionamento com a mídia e pilotagem em simulador e em pista. Quem se der melhor será declarado o campeão do programa e garante sua participação 100% subsidiada na equipe KTF Sports para a temporada 2020 da Stock Light. Em termo financeiro o prêmio representa R$ 1,2 milhão.

Em formado inédito na TV, o reality show será gravado no KTF Racing Center, em Cotia. De acordo com a produção do programa, ele será exibido em TV aberta e fechada.