Bottas 'fura' quarentena da Fórmula 1, vai para casa e pode levar bronca

O finlandês Valtteri Bottas, da Mercedes, voltou a quebrar a quarentena imposta pela Fórmula 1. Após a segunda prova realizada na Áustria, o piloto deveria seguir diretamente para a Hungria, local do próximo compromisso, mas assim como na semana passada, tomou outra decisão. Ele foi para a casa, em Mônaco, e pode voltar a levar uma advertência.

Entre a primeira e a segunda corrida, somente Bottas e Charles Leclerc, da Ferrari, não permaneceram a semana inteira na Áustria e preferiram voltar para Mônaco. Os dois receberam uma notificação, com o alerta de que receberiam uma punição mais drástica em caso de reincidência. No entanto, o finlandês não se importou com o aviso e novamente seguiu para Mônaco para curtir a semana.

Ainda antes da viagem, Bottas afirmou não temer possíveis punições pela viagem. "Acho que não há razão para esconder: vou voltar pra casa novamente assim como na semana passada, obviamente ficando apenas com as pessoas que eu julgo necessárias, que são as pessoas que já estão comigo aqui: minha namorada e meu treinador. Esse é o plano", avisou o piloto da Mercedes.