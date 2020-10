Bottas não se impressiona com recorde de Hamilton: 'Posso ser melhor que ele'

Lewis Hamilton alcançou a expressiva marca de 91 vitórias na Fórmula 1 no último domingo, igualando o recorde de Michael Schumacher de piloto com mais triunfos na categoria. Embora muita gente tenha parabenizado o inglês pelo feito, uma pessoa pareceu não se impressionar: o companheiro de equipe de Hamilton na Mercedes, Valtteri Bottas.

"Preciso acreditar que sou um piloto melhor do que Hamilton e, claro, acredito que quando estou no meu melhor, sei que posso ser melhor do que ele", disse Bottas em entrevista ao canal de TV inglês Sky Sports.

"Mas obviamente há dias em que ele está melhor, sem dúvida, e nos últimos anos sendo seu companheiro de equipe, em geral ele tem estado melhor", reconheceu Bottas. Hamilton foi campeão da Fórmula 1 nos últimos três anos, já com Bottas como companheiro de equipe. No total, o inglês tem seis títulos.

O finlandês também disse que prefere se concentrar apenas nas corridas e que gosta de competições justas. "Não faço política, adoro conduzir, adoro correr, gosto de corridas justas mas difíceis e é isso que faço, é assim que sempre corri e continuarei assim", completou Bottas.