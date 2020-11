Brasileiro de 16 anos conquista pódio inédito pela F3 Britânica em Silverstone

No último fim de semana (07 e 08/11), Roberto Faria (Fortec Motorsport) subiu ao pódio pela primeira vez na Fórmula 3 Britânica. Depois de chegar duas vezes em quarto na etapa de Silverstone, na última corrida o piloto mais novo da categoria chegou em segundo em uma das pista mais tradicionais do automobilismo mundial. Com este resultado, Faria terminou em 14º lugar na classificação geral com 154 pontos - tendo competido apenas quatro das sete etapas.

“É um misto de bons sentimentos ter conquistado um pódio aqui (em Silverstone). Eu nunca estive aqui com carro de F3 e nunca tinha feito o traçado completo, que é o mesmo da F1”, afirma Faria.

Na primeira corrida, Roberto chegou em P4. Com o grid invertido para a segunda prova, domingo (8), o piloto largou em 14º e fez dez ultrapassagens. “Esta prova foi a mais desafiadora para mim. No início a pista estava molhada por conta da forte neblina que chegou até a atrasar a prova em 30 minutos e, com isso, foi bem difícil manter o controle do carro para ele não rodar. Mesmo assim nós escolhemos usar pneu slick e fomos mais felizes do que em Snetterton”, comemora o jovem brasileiro.

Mais uma vez largando em terceiro e mais confiante nas ultrapassagens, logo no início da prova, o piloto brasileiro da Fortec conquistou uma posição e a manteve até o fim, garantindo assim o primeiro pódio da carreira na F3 Britânica. “Se eu encontrasse com o Roberto de meados de setembro eu diria para ele ter calma e que com um pouco mais de experiência a velocidades e os resultados viriam”, brinca o jovem piloto com uma carreira de apenas 53 dias pela F3.

A organização das provas já divulgou o calendário provisório de competições para 2021. A primeira corrida deve ser só em abril, em Oulton. Até lá, Roberto vai ter mais tempo para se preparar do que teve para competir em 2020. O ano que vem promete. “Minha meta é ficar entre os cinco primeiros”, projeta.