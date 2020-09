Campanha solidária da Stock Car leva pilotos para doação de produtos

A Campanha "Corrida do Milhão Solidário", da Stock Car, reúne pilotos para doação de produtos no combate ao novo coronavírus. O primeiro lote de doações acontece em Londrina, no Paraná, cidade que recebe a quarta etapa da temporada no próximo fim de semana.

A sede da APAE local recebeu o equivalente a R$ 100 mil em produtos doados pelas empresas Nutriex e Rennova. As doações foram entregues pelos pilotos Ricardo Zonta, Denis Navarro e Marcos Gomes, ambos da equipe Cavaleiro Racing.

Os três receberam de presente artesanatos feitos pelas crianças atendidas pela instituição. "É uma honra poder participar dessa doação", disse o piloto Zonta, que venceu a prova disputada no último dia 23 de agosto, em Interlagos. "Eu gostaria de pedir para as pessoas se cuidarem realmente contra o coronavírus, por que quando essa doença atinge a família da gente, ela destrói. Meu pai foi parar na UTI e isso nos ensinou muito. Todo cuidado é pouco e o que estamos fazendo aqui não tem preço."

"Quando disputamos a Corrida do Milhão de 2020, todos os pilotos sabiam que o prêmio seria revertido para o combate ao coronavírus. E todos concordaram imediatamente com essa iniciativa da Stock Car", completou Denis Navarro, terceiro colocado na Corrida do Milhão Solidário. "Para nós, como categoria, esta ação é muito importante, pois é uma forma de contribuirmos com a causa mais importante de todas, que é a causa da vida. Estamos felizes com o que está sendo feito aqui."

A quarta etapa da Stock Car será disputada no formato rodada dupla no domingo, com transmissão ao vivo pelo Sportv2 a partir das 12h30.