Campeonato Brasileiro de Drift realiza quarta etapa da temporada 2019

O Campeonato Brasileiro de Drift segue sua jornada a caminho de Birigui, interior de São Paulo. No dia 22 de setembro, a quarta etapa do evento terá como palco a pista do complexo Speed Park, em momento decisivo para a corrida rumo ao título deste ano.

No momento, o topo na classificação geral do campeonato conta com Diego Higa, atual tricampeão e que está firme na busca pelo tetra, com 260 pontos. Em segundo ligar está o "Xerife" (198 pontos) e na terceira posição aparece Erick Médice (192 pontos).

"Eu não tenho a menor dúvida que a etapa de Birigui será uma das melhores da temporada. A corrida pelo título está acirrada, classificação embolada, e ainda teremos um lugar fantástico para receber a etapa. A estrutura do Speed Park é incrível, e as disputas em pista serão do mesmo nível. O evento será parada obrigatória para todos os fãs de automobilismo, velocidade e emoção", diz Walter Santana Neto, CEO e fundador do SDB.

Criado no Japão, na década de 1970, o drift é uma modalidade do automobilismo em que a velocidade é apenas um dos requisitos. Ângulo, agressividade e estilo são analisados por juízes especializados e seguem padrões internacionais de pontuação.

As etapas do Super Drift Brasil contam com julgamentos de juízes internacionais, habilitados pela Federação Internacional de Automobilismo, a FIA. A técnica consiste em deslizar nas curvas, escapando a traseira, e girar o volante para que as rodas dianteiras estejam sempre em direção aposta ao sentido da curva, controlando o nível de derrapagem, fazendo o carro literalmente andar de lado.

Os ingressos para a quarta etapa da competição variam entre R$ 40 e R$ 400. O evento está marcado para às 10h no Kartódromo Internacional de Birigui.