Cão de Hamilton trabalha como modelo e fatura mais de R$ 2,8 mil por dia

Lewis Hamilton soma 14 milhões de seguidores em sua conta no Instagram. Por lá, o piloto da Mercedes costuma divulgar imagens do seu trabalho e compartilhar momentos da vida pessoal. Entre os seus posts favoritos estão fotos e vídeos dos seus buldogues Roscoe e Coco. Um deles chega a faturar cerca de R$ 2.800 mil por dia trabalhando como modelo.

É isso mesmo. O cão Roscoe, que aparece "cantando" em vídeos com Hamilton e em diversas imagens ao lado do piloto, faz parte de um casting de uma agência de modelos e ganha para posar. "Se precisam de um buldogue para (anunciar) um produto, ele recebe US$ 700 (R$ 2,8 mil) por dia. É ridículo e ele ainda recebe um tratamento. Ele ama", disse o piloto em declarações publicadas pela imprensa europeia.

Em uma de suas recentes publicações, Hamilton divulgou imagens de Roscoe mostrando o seu talento enquanto ele tocava piano. O vídeo chegou a marca de 329 mil visualizações em três horas.

Roscoe e Coco contam com uma conta no Instagram que já soma 176 mil seguidores. Além de marcarem presença nas redes sociais de Hamilton, eles também são credenciados e podem passear pelos paddocks da Fórmula 1 durante as competições.

Veja imagens: