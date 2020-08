Carro rubro-negro homenageará o Flamengo na Corrida do Milhão Solidário

Time de futebol em pista de automobilismo? É isso mesmo. O Flamengo será homenageado, neste sábado, durante a etapa mais aguardada da temporada da Stock Car, a "Corrida do Milhão", em Interlagos.

O jovem piloto Pedro Cardoso, de 21 anos, estará à frente do carro com as tradicionais cores rubro-negras. Em decorrência da pandemia do novo coronavírus, o prêmio desta etapa será doado para instituições assistências.

“Essa será a minha segunda vez disputando a Corrida do Milhão, que é o principal fim de semana da Stock Car, e poder homenagear as cores do Flamengo em uma prova tão importante é uma honra, o sonho de todo esportista. Tenho certeza de que a torcida do atual campeão brasileiro e da Libertadores me ajudará a ser um dos destaques do fim de semana”, disse o piloto da R.Mattheis.

Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, disse que gostou do design final do veículo e agradeceu a homenagem. “Ficamos muito felizes em recebermos esta homenagem do nosso parceiro. O carro ficou muito bonito com nossas cores”, afirmou.