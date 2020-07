Casas com vista para o circuito de Silverstone vão custar até R$ 10 milhões

A partir de 2022 os fãs de Fórmula 1 poderão se hospedar em uma das 60 casas de luxo que serão construídas com vista de frente para uma das curvas mais famosas do circuito de Silverstone. A informação foi confirmada pela empresa Escapade Living, responsável por desenvolver as acomodações.

Com dois, três ou até quatro quartos, as casas estarão disponíveis pelo valor mínimo de R$ 2,9 milhões e as mais caras chegando a R$ 10 milhões. Todos os imóveis ficarão localizados na curva Maggotts.

Os compradores terão acesso às hospedagens em todos os principais fins de semana de corrida do circuito britânico. Mas a empresa afirma que as casas serão oferecidas para outras pessoas quando os proprietários não estiverem no local.

De acordo com o diretor Stuart Pringle, o objetivo é oferecer novos campos de visão da pista. "Para nós, a oferta imersiva, sob medida e conduzida por convidados aclama o surgimento de algo especial (...) dará aos hóspedes a chance de viver suas ambições de corrida e oferecerá campos de visão incomparáveis do circuito. Vai redefinir o acesso ao automobilismo", disse. As obras terão início em outubro deste ano.