Chefe da Honda sobre Verstappen: 'é como ver um jovem Senna'

Max Verstappen caiu no gosto do chefe da Honda, empresa que fabrica os motores do seu carro Red Bull. Masashi Yamamoto se rendeu ao talento do holandês e até o comparou a um dos maiores pilotos da história da categoria.

"Ele é jovem, mas sua direção é realmente muito impressionante. É como ver um jovem Senna, com seu relacionamento com a Honda. Isso nos dá a emoção de querer fornecer um bom motor para ele", afirmou Yamamoto ao site motorsport.com.

Verstappen teve um bom ano na Fórmula 1 em 2019, na temporada que marcou o início da parceria entre a Red Bull e a Honda pelos motores. O holandês de 22 anos foi terceiro colocado no campeonato, tendo vencido três corridas - a primeira delas foi a primeira vitória de um carro com motor Honda em 13 anos.

Senna sagrou-se tricampeão da Fórmula 1, com vitórias em 1988, 1990 e 1991, todas as três com motores Honda. Vale lembrar que o brasileiro tinha 28 anos quando conquistou seu primeiro título.