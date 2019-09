Com ajuda de Felipe Massa, São Paulo receberá Mundial de Kart

Depois de se mostrar confiante na disputa com o Rio de Janeiro para manter o GP do Brasil de Fórmula 1 em São Paulo, o governador João Doria confirmou nesta segunda-feira o Mundial de Kart na cidade de Birigui, no interior de São Paulo, em outubro.

"Nós vamos anunciar nos próximos dias o Campeonato Mundial de Kart. A iniciativa é uma parceria do Governo do Estado com a Confederação Brasileira de kart e o grande apoio de pilotos, como o Felipe Massa. Ele foi uma das pessoas que mais ajudou para que a competição fosse realizada no Estado de São Paulo", afirmou Doria durante coletiva de imprensa realizada no Palácio dos Bandeirantes.

Sem dar mais detalhes sobre a participação de São Paulo no Mundial de Kart, o governador enfatizou que todo o custo de receber a competição será viabilizado pelo setor privado. "Não vamos usar um centavo do dinheiro público", garante Doria.

Segundo o Secretário de Esportes, Aildo Ferreira, a iniciativa de trazer uma competição de kart para São Paulo faz parte dos novos investimentos para a cidade. "Vamos permitir que São Paulo receba grandes eventos esportivos em um futuro bem próximo e sempre buscando a iniciativa privada e o recurso privado para que haja o apoio necessário. Em breve, também teremos novidades sobre", disse.

No mês passado, Massa, que é presidente da Comissão de Kart da Federação Internacional de Automobilismo (FIA), exaltou a realização do Mundial no Brasil. "A importância do apoio do governo é sensacional porque ajuda a criar os nossos pilotos, a criar o automobilismo (nacional). Tenho certeza de que será o melhor Mundial da história", declarou o ex-piloto de Fórmula 1.