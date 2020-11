Competição de carros elétricos terá etapa no Brasil e vai passar na ESPN

A mais nova competição de veículos elétricos off road será transmitida pela ESPN Brasil. A "Extreme E" anunciou nesta terça-feira, que a categoria será exibida em toda a América Latina. Isso porque duas etapas do campeonato acontecem em território sul-americano. Uma no Brasil e outra na Argentina. Ambas estão programadas para outubro e dezembro de 2021, respectivamente.

"Recentemente incluímos a Argentina como nosso evento final em 2021, junto com o Brasil, tornando a América do Sul um mercado muito importante para a Extreme E. Em ambos os eventos, além de mostrar as corridas rodada a rodada, também deixaremos um impacto positivo duradouro através de nossos Programas de Legado em cada destino. Estou ansioso para ver como os fãs do automobilismo na América Latina receberão a Extreme E", disse Ali Russell, diretor de marketing da categoria.

O circuito, além de promover os veículos elétricos, tem como objetivo conscientizar o público sobre pautas ambientais e promover a igualdade. As equipes que disputam o torneio serão formadas por um homem e uma mulher. Além disso, por onde passar, a série dará destaque para problemas ambientais e suas consequências.