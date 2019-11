Daniel Alves inova com roupa em homenagem ao Brasil em Interlagos

Sempre exótico, Daniel Alves escolheu uma jaqueta com o desenho de duas aves nas cores da bandeira do Brasil para acompanhar a Fórmula 1 neste domingo, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

Passeando pelo paddocck, área reservada para as equipes da competição e jornalistas, o craque do São Paulo comentou sobre a roupa. "Foi um estilista brasileiro que fez, porque eu gosto de representar o Brasil", disse em contato com a reportagem.

Pela primeira vez no GP do Brasil, Daniel Alves também comentou que o circuito no País "é diferente". "Costumo sim (ver os Gps na Europa), mas aqui é diferente. É uma grande honra estar assistindo de perto esse grande circuito no meu País, onde passaram muitas lendas do automobilismo. Poder estar aqui é realmente um grande privilégio".

Questionado sobre para quem vai a sua torcida na corrida deste domingo, Daniel Alves cita o hexacampeão Lewis Hamilton e o compara com Ayrton Senna. "Na minha opinião, Hamilton é quem mais se aproxima do Ayrton Senna. Eu gosto muito dele por essa semelhança e pelo cara que ele é. Tenho uma relação bacana com ele. E sempre torço para quem eu gosto. Esse é um dos caras que mais admiro na Fórmula 1 hoje. Vou torcer para ele. Apesar de eu ser 'ferrarista'', disse.

Neste domingo, Max Verstappen conta com a pole position como trunfo na corrida que terá início às 14h10. O piloto pretende aproveitar a boa fase para desbancar Charles Leclerc e terminar o Mundial de Pilotos da Fórmula 1 na terceira colocação geral.