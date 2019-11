Decisão do Campeonato Brasileiro de Drift acontece em Minas Gerais

O Campeonato Brasileiro de Drift chega em sua última etapa da competição no próximo dia 24 de novembro, na pista do Mega Space, em Santa Luzia, região metropolitana de Belo Horizonte, Minas Gerais.

No momento, Diego Higa é cotado para ser o campeão. O piloto abriu a temporada com vitória, e desde então se mantém no topo da classificação. Agora, chega para a última etapa com grandes chances de se tornar tetracampeão consecutivo do torneio.

Criado no Japão, na década de 1970, o drift é uma modalidade do automobilismo em que a velocidade é apenas um dos requisitos. Ângulo, agressividade e estilo são analisados por juízes especializados e seguem padrões internacionais de pontuação.

As etapas do Super Drift Brasil contam com julgamentos de juízes internacionais, habilitados pela Federação Internacional de Automobilismo, a FIA. A técnica consiste em deslizar nas curvas, escapando a traseira, e girar o volante para que as rodas dianteiras estejam sempre em direção aposta ao sentido da curva, controlando o nível de derrapagem, fazendo o carro literalmente andar de lado.

Os ingressos para a decisão da competição variam entre R$ 30 e R$ 400. O evento está marcado para às 10h no Autódromo Mega Space das Indústrias. O evento também oferece meia entrada solidária, que consiste em desconto de 50% no valor integral do ingresso mediante à doação de 1 kg de alimento não perecível.