Dj Alok participa do Rally dos Sertões, mas pondera: 'sou café-com-leite'

A 28ª edição do Rally dos Sertões conta com a participação de um convidado um tanto inusitado. Nesta segunda-feira, o Dj Alok deixou a música de lado para se aventurar nas estradas de terra de Goiás. Ao lado do bicampeão Armando Miranda, seu navegador, ele percorreu as regiões de Minuaçu e Campos Belos.

"Foi muito legal a experiência, principalmente pelo fato de ter acontecido em Alto Paraíso de Goiás, na Chapada dos Veadeiros, região que eu morei por quatro anos", revela o Dj, que se autoproclamou "café-com-leite" no circuito.

"Eu não vim aqui para competir, mas sim me divertir, e foi uma experiência incrível. Quando fui chamado, não tinha noção da magnitude do evento, que move tantas pessoas para cruzar o Brasil. O Sertões não é para ‘faixa branca’. Como sou ‘café-com-leite’, decidi ir na manha. Mas foi muito divertido, mesmo ficando em último", disse o músico.

Além de Alok, se aventuram no Sertões nomes conhecidos do automobilismo. É o caso de Rubens Barrichello, Felipe Fraga e Thiago Camilo. O trio disputa a prova pela R.Mattheis e se revezará ao longo do trajeto de quase 5 mil quilômetros.

Barrichelo já cumpriu sua parte do percurso. Ele estreou, em Brasília, nesta terça-feira. Chegou em décimo terceiro de 38 posições no ranking geral e em sexto na categoria "Open", após mais de seis horas percorrendo um terreno diferente do que está acostumado. Neste fim de semana, ele volta para as pistas de asfalto da Stock Car.