Em tributo a Senna, McLaren lança carro de luxo inspirado no modelo de 1991

A McLaren lançou nesta segunda-feira um novo carro inspirado no modelo guiado pelo brasileiro Ayrton Senna na temporada 1991 da Fórmula 1, quando foi tricampeão mundial. A empresa vai começar a vender um carro de rua com personalização feita em homenagem às cores daquela época, com destaque para a tradicional combinação entre vermelho e branco. O preço não foi revelado.

O novo lançamento da linha de carros McLaren Senna traz no interior uma insígnia comemorativa com referência aos anos do título do piloto na Fórmula 1, além de confortáveis bancos de couro. O carro tem um motor de 800 cavalos, marcha de sete velocidades e leva somente 2,8 segundos para sair da arrancada e chegar à velocidade de 100 km/h.

A linha McLaren Senna feita pela empresa é composta por carros de luxo e em geral tem lançamentos anuais de novos modelos. Normalmente os veículos chegam a custar cerca de R$ 5 milhões e podem alcançar facilmente mais de 300 km/h. Um dos compradores mais recentes dessa linha foi o atacante português Cristiano Ronaldo. A aquisição dele foi feita em junho do ano passado.