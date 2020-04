Fã assumido, Lewis Hamilton publica foto com Senna: 'Se ao menos...'

Que Lewis Hamilton é fã declarado de Ayrton Senna, isso todo mundo já sabe. O atual campeão da Fórmula 1 já declarou publicamente que o brasileiro é uma das suas inspirações nas pistas e já foi até presenteado com um capacete usado pelo ex-piloto quando esteve no Brasil.

Em meio à pandemia do novo coronavírus, que tem obrigado o isolamento social de atletas no mundo todo, o britânico aproveitou este sábado para levantar a hipótese de um eventual encontro entre os dois campeões da categoria. Em sua rede social, Hamilton postou uma foto ao lado de Senna com a legenda "If only...", que significa "Se ao menos...", em tradução livre.

Com a pandemia de covid-19, Hamilton foi uma das celebridades a alertar sobre a gravidade do problema e decidiu se isolar prontamente, apesar de não apresentar os sintomas da doença, mas ter tido contato com pessoas que apresentaram as complicações do vírus.

Apesar de fã declarado de Senna, o britânico ainda negou eventuais intenções de se juntar à Ferrari. Especulação começou por conta do fim próximo do seu contrato com a Mercedes, válido até o fim de 2020. "Primeiro de tudo, não existe sonho de mudança para outra equipe", declarou Hamilton sobre os boatos.