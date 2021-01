Família Sainz é criticada após blackface em vídeo promocional de seu kartódromo

Dia de Reis é uma data especial na tradição espanhola. É no dia 6 de janeiro que são feitas as trocas de presentes, que no Brasil se dão no dia de Natal.

Assim, grandes atletas e expoentes do esporte espanhol não deixam de mencionar a data em suas publicações em redes sociais. O mesmo acontece com marcas e empresas.

A página do kartódromo de Carlos Sainz, piloto com diversos títulos no rali e pai do piloto da Ferrari na Fórmula 1, Carlos Sainz Jr., usou o dia de Reis para promover a marca, por meio de um vídeo, em que apareciam os três reis magos, que estavam na pista de kart para buscar uma caixa de presente que está à venda na loja online do local.

A publicação, porém, foi alvo de diversas reclamações pelo uso de "blackface", prática racista em que uma pessoa branca pinta braços e rosto para representar uma pessoa negra.

Pouco depois de receber diversas críticas, a página retirou o vídeo do ar, mas não voltou a se manifestar a respeito.

A Carlos Sainz Karting tem duas pistas de kart, uma em Madri, capital espanhola, e outra em Las Rozas, município que pertence à comunidade autônoma de Madri.