Ferrari chama profissionais de saúde para ver GP da Itália como prêmio

A Ferrari revelou nesta quarta-feira que 250 profissionais da saúde foram convidados pela escuderia para serem os únicos espectadores do GP da Itália da Fórmula 1, no próximo domingo, em Monza. Apesar da temporada ter sido disputada até agora com etapas sem a presença de público, há um plano de uma abertura gradual. E os primeiros felizardos são médicos e enfermeiras que tiveram papel importante na linha de frente do combate à pandemia.

Em comunicado, a Ferrari explicou que os 250 convidados vão ser distribuídos pelas arquibancadas dentro das normas de distanciamento social. A presença deles foi classificada pela equipe como um reconhecimento pela coragem, comprometimento e altruísmo dos profissionais no atendimento aos pacientes contagiados pela covid-19.

A Itália foi um dos países europeus mais atingidos pela pandemia no início de ano, em especial na região do Norte, onde fica Monza. Na semana seguinte, a Ferrari vai receber uma etapa em seu circuito particular de Mugello, onde pretende receber até 3 mil espectadores.