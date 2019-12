Ferrari do penta de Michael Schumacher é leiloada por R$ 27,8 milhões

A Ferrari usada por Michael Schumacher na conquista do quinto título mundial de Fórmula 1 foi leiloada no último fim de semana por US$ 6,6 milhões, R$ 27,8 milhões na cotação atual, em Abu Dhabi. Com isso, o veículo se tornou o segundo mais caro a ser arrematado.

O modelo F2002, usado por Schumacher em 2002, ficou atrás apenas do F2001, usado pelo piloto na conquista do tetracampeonato mundial. O modelo do tetra foi arrematado em 2017 por US$ 7,5 milhões, cerca de R$ 31,46 milhões na cotação atual.

Todo o dinheiro arrecados com o leilão do veículo foi destinado para a fundação de caridade Keep Fighting Foundation. O local é mantido pela família de Schumacher.

Aos 50 anos e aposentado definitivamente da Fórmula 1 em 2012, Schumacher sofreu grave acidente de esqui no dia 29 de dezembro de 2013, nos Alpes franceses. Desde então, as informações mais recentes sobre o piloto foram publicadas pelo jornal francês Le Parisien, afirmando que ele está fazendo um tratamento médico em segredo no Hospital Georges Pompidou, em Paris.