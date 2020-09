Ferrari inova em pintura para comemorar a sua milésima corrida na Fórmula 1

Para comemorar a sua milésima corrida na Fórmula 1, no Circuito de Mugello, na Itália, a Ferrari apresentou uma nova pintura. O carro da escuderia agora aparece em um tom de vermelho mais escudo, cor utilizada em sua primeira corrida na categoria, no GP de Mônaco em 1950.

A cor do carro é apenas uma parte da comemoração. Os pilotos Charles Leclerc e Sebastian Vettel vão usar macacões personalizados. "O 1000º Grande Prêmio da Scuderia Ferrari é um marco muito importante, portanto, teve que ser marcado de uma forma especial", disse Piero Ferrari, vice-presidente da Ferrari.

"É por isso que decidimos usar uma pintura única nos carros para este evento, com os SF1000 indo para a pista do Circuito de Mugello na Borgonha, vista pela primeira vez no 125 S, o primeiro carro de corrida a levar o nome Ferrari", complementa o filho do fundador da marca.

Vettel diz que será "uma grande honra" dirigir uma Ferrari no 1000º GP da escuderia. "Será um prazer ainda maior comemorar este aniversário no Circuito de Mugello e também porque, pela primeira vez nesta temporada, alguns espectadores poderão entrar nas arquibancadas", afirma.