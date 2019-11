Filha de Schumacher faz homenagem ao pai com cavalo 'vestido' de Ferrari

Gina Schumacher usou a sua conta oficial no Instagram neste domingo para publicar uma homenagem ao seu pai, o ex-piloto Michael Schumacher, que sofreu um acidente de esqui em dezembro de 2013. Em uma competição de hipismo, ela vestiu o cavalo de Ferrari.

"Uma noite divertida com uma ótima maneira de terminar as apresentações na Europa. Sou muito grata por toda a minha família e amigos que me apoiam muito. Sem vocês, isso não seria possível", escreveu Gina em sua publicação.

A filha de Schumacher participou de uma competição de equitação estilo livre na Itália, Ela usou um capacete e uniforme da Ferrari. As roupas combinavam com a mesma vestimenta do seu cavalo.

Mas não foi apenas o vestuário que homenageou Schumacher. Gina também preparou uma apresentação lembrando do esporte. A atual campeã do Europeu de hipismo simulou paradas de pit stop e trocas de pneu.

Schumacher está com 50 anos. Aposentado definitivamente da Fórmula 1 em 2012, o ex-piloto sofreu grave acidente de esqui no dia 29 de dezembro de 2013, nos Alpes franceses. A notícia mais recente sobre o seu estado de saúde foi divulgada pelo jornal francês Le Parisien, afirmando que ele está fazendo um tratamento médico em segredo no Hospital Georges Pompidou, em Paris