Filme 'Ford x Ferrari' conta história de competição e amizade a 370 km/h

Não é preciso ser um torcedor de corridas de automobilismo para assistir "Ford x Ferrari", porque a batalha pela vitória transcorre tanto entre os homens que fabricam os carros quanto entre aqueles atrás do volante.

Estrelado por Matt Damon e Christian Bale, o filme que estreia nos cinemas dos Estados Unidos na sexta-feira se baseia na história pouco conhecida dos projetistas e engenheiros automobilísticos norte-americano e britânico que construíram o Ford GT40 para enfrentar a lendária equipe italiana Ferrari nas 24 Horas de Le Mans de 1966.

"Não importa se você não entende nada de corrida", disse Bale. "Foi com isso que tivemos de lutar... você pode ter um filme no qual pode se devotar absolutamente a tomadas lindas de parachoques e motores e tudo isso. Mas este se resume essencialmente a uma história sobre uma amizade incrível contada a cerca de 370 quilômetros por hora".

Bale perdeu cerca de 31 quilos em comparação ao seu papel anterior, o do ex-vice-presidente norte-americano Dick Cheney em "Vice", para interpretar o piloto britânico excêntrico Ken Miles. Damon vive o corredor e projetista norte-americano Carroll Shelby, contratado por um Henry Ford 2º grosseirão (Tracy Letts) para construir um carro com Miles que derrotasse a Ferrari em Le Mans.

"Não ligo nem um pouco para automobilismo", admitiu Damon. "Fiquei tão comovido com o roteiro que quis passar seis meses fazendo-o, então espero que a plateia sinta o mesmo".

As cenas de corrida de fato conquistaram os especialistas. A revista Autoweek classificou o filme como "seu novo melhor filme de corrida da história", enquanto a Car and Driver disse que as corridas são "cheias de suspense" e os carros "estão fantásticos"./ Com informações da agência Reuters