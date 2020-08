Fórmula 1 homenageia fã brasileira que faleceu de câncer na última quarta

O perfil oficial da Fórmula 1 no Twitter fez uma homenagem a Ana Luiza Kalil, brasileira de 31 anos que era grande fã da categoria e acabou falecendo devido a um câncer na última quarta-feira. Ana usou o esporte e a admiração pelo piloto australiano Daniel Ricciardo como forças para batalhar com a doença.

"Ana Luiza representou tudo que nós amamos sobre fãs da Fórmula 1: ser divertida, brilhantes e, acima de tudo, apaixonada. Seu espírito incrível tocou a todos nós. Hoje é dedicado pra Ana", escreveu o perfil da categoria, sendo que a última frase estava em português.

"Never give up. Everything will pass someday" Ana Luiza represented everything we love about F1 fandom: funny, bright, and, above all, passionate. Her incredible spirit touched all of us Hoje é dedicado pra Ana ❤️ pic.twitter.com/Hi2Btammog — Formula 1 (@F1) August 9, 2020

Em 2019, Ana passou por um transplante de medula óssea e, após 100 dias, comemorou bebendo champanhe usando o sapato como taça, gesto que Ricciardo costuma realizar quando sobe ao pódio. Ana seguiu lutando contra o câncer e, infelizmente, veio a falecer após sofrer um acidente vascular cerebral.

Ricciardo se manifestou no Twitter, no dia em que a morte da brasileira aconteceu. "Eu estou muito triste por ouvir isto. Ana era uma pessoa incrível e animou o paddock ano passado no Brasil com seu sorriso", disse. Na ocasião citada pelo piloto, ela havia sido convidada para o paddock e pode conhecer vários pilotos, incluindo seu ídolo.

I’m very sorry to hear this. Ana was an amazing person who lit up the paddock with her smile in Brazil last year and didn’t mind the odd shoey either all my thoughts and love ❤️ https://t.co/MlmuIVb4x7 — Daniel Ricciardo (@danielricciardo) August 5, 2020

Outra homenagem foi feita a Ana foi feita no programa oficial da Fórmula 1 no youtube. O apresentador, Will Buxtom, dedicou a atração a ela, e, no final, uma foto da brasileira em preto e branco foi mostrada, sem som nem letras. Fãs de diversos países também deixaram mensagens para a brasileira.