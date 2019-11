Fórmula 1 lança coleção de fragrâncias no Grande Prêmio de Abu Dhabi

A Fórmula 1 anunciou nesta sexta-feira a criação de uma coleção de fragrâncias em parceria com a Designer Parfums. Os perfumes serão vendidos a partir de Março de 2020.

Para marcar o lançamento, o designer Ross Lovegrove criou três edições limitadas, com artes impressas em 3D, inspiradas no mundo da Fórmula 1, unindo em sua narrativa tecnologia e dinamismo. Elas estarão em exibição e à venda no Paddock Club do Grande Prêmio de Abu Dhabi. As fragrâncias exclusivas são: Agile Embrance, Fluid Symmetry e Compact Suspension.

A diretora de marketing e comunicação da Fórmula 1, Ellie Norman, falou sobre a novidade: “Estamos extremamente empolgados em trabalhar com a Designer Parfums e o designer Ross Lovegrove em nossa coleção de fragrâncias. As peças inspiradas na Fórmula 1 incorporam as características dinâmicas do esporte, e estamos entusiasmados por lançar a coleção completa no início do próximo ano."