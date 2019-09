Galvão Bueno volta à Stock Car após ser proibido de narrar corrida do filho

Depois de 15 anos, Galvão Bueno está de volta as transmissões da Stock Car. O narrador da TV Globo estava proibido de narrar as corridas desde 2004, por conta da participação de seu filho, Cacá Bueno, na competição.

O retorno de Galvão Bueno acontece na tradicional Corrida do Milhão, disputada neste domingo. A informação foi divulgada pelo próprio narrador durante o intervalo da partida entre Flamengo e Internacional, na última quarta-feira.

Galvão já havia manifestado a sua insatisfação por não poder narrar a modalidade durante sua entrevista para o programa "O Grande Circulo", da SporTV. "Por mim, eu estaria lá até hoje. Marco Mora (antigo diretor de eventos da Globo) disse para mim: 'Você não vai mais narrar Stock Car porque não fica legal esse negócio de você narrar'. Na época, o Cacá começava a ganhar um campeonato atrás do outro", relatou.

A liberação do narrador aconteceu após a morte Marco Mora, que foi substituído por Joana Thimoteo. Com a nova diretora, Galvão viu a chance de retomar as narrações. "Eu confesso a vocês que outro dia eu tive uma conversa com a Joana (Thimoteo), nossa nova diretora de eventos, e falei: 'Joana, tô com vontade de narrar umas corridinhas de Stock Car. O que você acha?'. Ela disse: 'Dou a maior força'", afirmou Galvão.