Hamilton lidera lista de esportistas britânicos mais ricos do Sunday Times

Lewis Hamilton, seis vezes campeão mundial de Fórmula 1, é o esportista mais rico do Reino Unido, com um patrimônio líquido de 275,6 milhões de dólares (R$ 1,6 bilhão), segundo a Rich List do jornal The Sunday Times.

Hamilton, que assinou um novo contrato com a Mercedes em 2018 no valor de até 40 milhões de libras (R$ 288 milhões) por ano, viu seu patrimônio líquido subir em 37 milhões de libras (R$ 266 milhões) no ano passado.

Rory McIlroy, que retornou ao topo do ranking mundial de golfe em fevereiro pela primeira vez desde 2015, é o único outro esportista a figurar na lista principal Rich List com patrimônio líquido de 170 milhões de libras (R$ 1,2 bilhão).

O jogador de futebol galês Gareth Bale, que ganha 350 mil libras (R$ 2,5 bilhões) por semana depois de impostos no Real Madrid, tem um patrimônio líquido de 114 milhões de libras (R$ 1 bilhão) e é o atleta mais rico com 30 anos ou menos.

A Young Rich List é dominada por personalidades esportivas, com 18 das 50 colocações, sendo que o campeão mundial de boxe dos pesos pesados Anthony Joshua é o único que não é jogador de futebol.

Joshua ganhou cerca de 78 milhões de libras (R$ 561 milhões) em suas duas lutas com Andy Ruiz Jr no ano passado, elevando seu patrimônio líquido a 107 milhões de libras (R$ 770 milhões).