Hamilton não segue mais ninguém no Instagram: 'Fez diferença na minha vida'

Lewis Hamilton, piloto da Mercedes que lidera a classificação geral da Fórmula 1, não é mais seguidor na plataforma de mídia social Instagram, depois de mudar sua rotina. O britânico disse a repórteres nesta quinta-feira que a decisão de excluir todas as contas que ele segue fez uma diferença significativa em sua vida.

"Acho que só queria uma nova forma de trabalhar", disse ele. "Acabei percebendo que, para mim... você acorda e a primeira coisa a fazer é ligar o Instagram e verificar o que está acontecendo. Você está sempre se atualizando e eu decidi mudar", disse.

"Eu acordo agora e tenho um pouco de leitura, começo meu dia de maneira diferente e quase nunca estou nisso, e isso fez uma grande diferença na minha vida, pessoalmente", completou Hamilton.

O pentacampeão mundial, cujos interesses fora da Fórmula 1 incluem música e moda, nunca teve vergonha de compartilhar sua vida com seus fãs. Ele tem 12,8 milhões de seguidores no Instagram e 5,6 milhões no Twitter, onde ainda segue quase 850 pessoas.

"Às vezes, obviamente, as pessoas aparecem e dizem: 'Ei, você não está me seguindo, mas segue essa pessoa'", disse Hamilton. "Então agora não sigo ninguém e ninguém pode reclamar", explicou o piloto, afirmando que ainda "segue todos de perto", particularmente no seu esporte.

Hamilton, que está perto de seu sexto título, disse antes da pausa da temporada, em agosto, que queria ler e meditar mais. O vencedor de oito das 14 corridas da temporada até agora tem 63 pontos de vantagem, na classificação geral, sobre o companheiro de equipe, Valtteri Bottas./Com informações da agência Reuters