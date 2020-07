Hamilton revela ser o rapper XNDA e comenta parceria com Christina Aguilera

Lewis Hamilton revelou nesta quarta-feira que além de piloto ele também é compositor e rapper. O hexacampeão da Fórmula 1 usou o codinome XNDA para entrar no mundo da música. Ele é autor da canção Pipe, com Christina Aguilera, lançada em 2018.

"Evitei reconhecer que era eu, não sei por que, talvez insegurança, medo, excesso de pensamento, algo com o qual acho que muita gente possa se relacionar. Bem, quero dizer que o XNDA sou eu e estou muito honrado e grato à Christina por me dar um lugar para usar a minha voz. Tenho muita gratidão e respeito por ela e pelo que ela fez nos negócios", escreveu Hamilton no Instagram.

O piloto ainda confirmou que a cantora o procurou pelas redes sociais pedindo algo para o seu novo álbum. "Eu tive essa pessoa incrivelmente bonita e talentosa que me procurava há um tempo, pedindo que eu estivesse no álbum dela, fiquei tão impressionado e aproveitei a oportunidade. Eu tinha duas horas para escrever o verso curto e gravar. O objetivo era ter a música com um nome diferente, para que você pudesse ouvir a música primeiro e depois saber que era eu, mas não deu certo do jeito que eu havia planejado".

Hamilton já compõe músicas há mais de 10 anos e, apesar de sair do anonimato, não tem planos como XNDA. Segundo o piloto, a ideia era se conectar com a música.